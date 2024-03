Ce samedi 6 avril 2024, le triathlon club de Saint-Denis organise la 2ème édition du duathlon de la Jamaïque composé de course à pied et d'épreuve à vélo. Une évènement qui est ouvert de 13h30 à 23h00 (Photo : sly/www.imazpress.com)

Après le succès de la 1ère édition en 2023, le rendez-vous est donné le samedi 6 avril 2024 pour la 2ème édition du duathlon de la Jamaïque. Organisé par le triathlon club de Saint-Denis et avec le soutien de la ligue réunionnaise de triathlon, c'est plus d’une centaine de sportifs sont inscrits pour l’épreuve individuelle.

La compétition se déroulera sur le circuit de la Jamaïque, mais cette fois en nocturne pour plus de spectacle.

Les formats prévus sont des séries qualificatives, des demi-finales, et des finales. En tout il y aura quatre classements : jeunes, femmes, hommes et la course club.

- Poussins/Mini-poussins 250 m de cap* 1 km de vélo 250 m de cap

- Pupilles/Benjamins 500 m de cap 2 km de vélo 500 m de cap

- Minimes 1 000 m de cap 6 km de vélo 1 000 m de cap

- Cadets/Juniors 1 000 m de cap 6 km de vélo 1 000 m de cap

- Séniors/Vétérans 1 000 m de cap 6 km de vélo 1 000 m de cap

- Finale A 2 000 m de cap 8 km de vélo 1 000m de cap

Plus d’une vingtaine de bénévoles du triathlon club de Saint-Denis seront mobilisés.