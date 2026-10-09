Les Florilèges : cinq blessés lors de répétitions sur la scène principale, la soirée Miss et Mister Tampon annulée

(Actualisé) Dans la nuit du jeudi 8 octobre 2026 au vendredi 9 octobre 2026, un incident technique lié à la stabilité de la scène a eu lieu lors de répétitions des Florilèges au Tampon. Selon la commune, cinq personnes ont été blessées. Quatre d'entre elles ont été transportée en urgence relative au CHU Sud. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cette défaillance technique. À la suite de cet incident, la Ville informe que la soirée Miss et Mister Tampon des Florilèges 2026 est annulée (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La Ville du Tampon "adresse tout son soutien aux personnes impactées et informe que ses services sont à la disposition des individus concernés pour les accompagner".

Elle précise, qu’elle avait bien reçu du prestataire privé, propriétaire de la scène, "l’ensemble des attestations réglementaires requises, notamment le rapport de vérification établi par un organisme agréé et l’attestation de bon montage".

- La municpalité de Saint-Philippe exprime son soutien -

Dans un communiqué envoyé à la presse, le maire de Saint-Philippe, Olivier Rivière, exprime son soutien.

"C’est avec une vive émotion que j’ai appris l’accident survenu dans la nuit de jeudi à vendredi sur le site des Florilèges 2026, au Tampon, à la suite d’un incident lié à la stabilité de la scène, ayant fait cinq blessés parmi les personnes présentes pour les répétitions", dit-il.

"En ces circonstances, je tiens à exprimer, au nom du Conseil municipal de Saint-Philippe et en mon nom personnel, tout notre soutien et notre solidarité aux cinq victimes ainsi qu’à leurs familles et à leurs proches. Nos pensées les accompagnent et nous leur souhaitons un prompt et complet rétablissement", poursuit Olivier Rivière.

L'élu souhaite également "adresser un message de soutien fraternel à la municipalité du Tampon, à ses élus, à ses agents ainsi qu’à l’ensemble des équipes mobilisées pour l’organisation des Florilèges, particulièrement éprouvés par cet incident".

- Les Florilèges ouvrent ce vendredi au Tampon -

Les Florilèges s’ouvriront bien ce vendredi 9 octobre 2026 à 9h au Parc Jean de Cambiaire, dès ce matin pour le Jardin et cet après-midi pour la zone foraine, comme a l'accoutumée.

Le samedi à 10h pour l'inauguration officielle, départ depuis le parvis de la mairie jusqu'au parc Jean de Cambiaire.

La programmation réunira notamment Fary, Tine Poppy, Maya Kamaty, Wizdom, Francky Vincent, Danyèl Waro, Pix’L, DJ Sebb et Secteur 410, aux côtés de nombreux artistes et talents locaux. Les Florilèges proposeront également des rendez-vous pour les familles, des animations et des temps forts autour de la culture réunionnaise.

Avec des soirées à 5 euros maximum, la Ville fait également le choix de préserver le caractère populaire et accessible de la manifestation, afin que chacun puisse profiter de la programmation.

La fête ne se limitera pas aux concerts. Plusieurs rendez-vous seront consacrés aux familles et aux publics plus jeunes, avec notamment des spectacles pour enfants, des ateliers créatifs et des démonstrations de breakdance. Les Florilèges feront une place à la culture et à la transmission des savoirs réunionnais. Les ateliers jardins, dans le Parc Jean de Cambiaire, proposeront par ailleurs des rendez-vous autour du végétal, des pratiques de jardinage et de la découverte.

- Accès et billetterie -

Zone florale - Parc Jean de Cambiaire

- Ouvert de 9h à 18h

- Entée : 2 euros

- Gratuit pour les enfants de moins de 130 cm

Zone commerciale - Centre-ville

- Ouvert de 9h à 18h

- Accès libre et gratuit

Parc forain - SIDR 400

- Ouverture à partir de 13h

- Arrêt des manèges à 23h30

- Entrée : 2 euros

- Gratuit pour les enfants de moins de 130 cm (hors concerts)

- Lundi 12 octobre : entrée gratuite pour tous.

L’entrée à la Zone florale et au Parc forain est gratuite pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et un accompagnant, sur présentation de la carte d’invalidité. L’espace PMR est réservé exclusivement aux personnes à mobilité réduite, sans accompagnant, et dispose d’un nombre limité de places assises.

À noter que l’ensemble des concerts sont interdits aux enfants de moins de 3 ans. Certaines soirées et certains spectacles font l’objet d’une tarification spécifique.

Pour la sécurité de tous, certains objets sont strictement interdits : aérosols, animaux, armes, bouteilles de plus de 50 cl, canettes, gourdes et thermos, chaises pliantes, ciseaux, drapeaux avec hampes, parfums liquides de plus de 100 ml, avertisseurs sonores, drones, pointeurs laser et trépieds.

Pour faciliter vos déplacements pendant les Florilèges, plusieurs dispositifs de transport sont mis en place : navettes gratuites, tarif spécial et gratuité du réseau Carsud le week-end.

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