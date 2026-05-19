Les musées régionaux ouvrent leurs portes pour la 22ème édition de la nuit européenne des musées

Les musées régionaux participent à la 22ème édition de la nuit européenne des musées, le samedi 23 mai 2026. À cette occasion, la Cité du volcan, le musée Stella Matutina et le musée des Arts Décoratifs de l’océan indien (MADOI), ouvrent gratuitement leurs portes en soirée et proposent des animations variées (Photos : Réunion des musées)

Une très belle occasion de redécouvrir les trésors de notre patrimoine et d’assister aux restitutions du programme d’éducation artistique et culturelle "la classe, l’œuvre !", initié par le ministère de l’Éducation nationale en partenariat avec le ministère de la Culture.

Sans oublier de visiter les trois expositions temporaires exceptionnelles qui ont marqué ces derniers mois : Cavernes Volcan, Les engagés du sucre et Les années Art Déco à La Réunion ! De 18h à 22h - visites et animations gratuites dans les 3 musées.

- Programme de la cité du volcan : spéciale "Aventures volcaniques et aventures gourmandes" -

- Escape game immersif "La Recette magique de Grand-Mère". Résolvez les énigmes et percez les secrets d’une mystérieuse recette… Pour enfants et adultes

- Projection d'images et de vidéos de la dernière éruption. Revivez avec nous la dernière éruption du Piton de la Fournaise. Des images et des vidéos inédites !

- Cuisine : démonstration culinaire & dégustation autour de l'ananas braisé !

- Visite libre de la Cité du Volcan et de l’exposition temporaire "Cavernes Volcan". Un voyage dans l’espace et le temps, un voyage de près de deux siècles et demi, au rythme des nouveaux indices retrouvés au cours du projet « Cavernes volcan », mêlant récits d’expéditions, iconographies, pierres gravées, mobiliers et fouilles archéologiques.

- Atelier créatif 'la torche des cavernes" - Réalisez votre torche décorative inspirée de l’histoire des cavernes volcaniques

- Cinéma 4D à 2€ : "Ti Bul et le cristal d'olivine"

- Dégustation et restauration rapide sur place

- Programme du musée Stella Matutina -

- Visite libre du musée et de l’exposition temporaire "Les engagés du sucre. L’engagisme à La Réunion, 1828-1938". Cette exposition propose d’aborder l’histoire de l’engagisme en tant que composante essentielle dans la compréhension de la société réunionnaise actuelle, autant dans sa dimension historique que par ses apports économiques, sociaux et religieux. Elle a reçu le label "Exposition d’intérêt national" décerné par le Ministère de la Culture en 2025

- La classe, l’oeuvre : les élèves ont travaillé sur les thèmes de l’héritage et de la mémoire, encadrés par l’artiste peintre Florence Vitry. Moulage des visages des élèves de la classe, collages et vidéo sont au programme.

- Création graphique : présentation des productions des étudiants de la filière DNMADE Graphisme du lycée Ambroise Vollard. Les étudiants de 2e année ont travaillé sur la conception d’un dépliant permettant aux visiteurs du musée Stella de comprendre le processus de fabrication du sucre de canne à partir des machines existantes exposées au musée.

- Spectacle "pil/efas" (danse et théâtre). La Cie Lantouraz installe son spectacle forain à Stella, et proposera de 18h à 20h en boucle deux îlots spectacles pour aller à la rencontre des visiteurs avec des propositions poétiques en français et en créole.

- 18h30 - Fonnkèr Avec Solilokèr : une parole poétique pour faire entendre les mémoires de l’engagisme

- 20h30 - Concert de Solilokèr : figure novatrice du maloya contemporain, Solilokèr mêle poésie, images fortes et interprétation habitée. Un voyage musical intense à découvrir.

À la boutique :

-Dédicace de Jean-Claude Comorassamy qui présente son livre "Léritaz nout zansèt - Stella". À travers cet ouvrage, l’auteur revient sur la fermeture de l’usine sucrière de Stella Matutina en 1978, mettant en lumière les traumatismes vécus par ses ouvriers. Un travail de mémoire essentiel, sensible et engagé, qui contribue à préserver une part précieuse de notre histoire collective.

- Dégustations et animations exclusives.

- Programmation du musée des arts décoratifs de l'océan indien (MADOI) -

La classe l'oeuvre à partir de 17h :

- Présentation d'une "Table basse Art déco" un projet d’ébénisterie, mené par une classe de 1re année du Brevet des Métiers d’Art ébéniste du lycée professionnel Roches Maigres

- Présentation d'un "Paravent Art déco" mené par une classe de 1re année de CAP Sculpteur ornemaniste du lycée professionnel Roches Maigres

- Visite guidée de l'exposition « Les années Art déco à La Réunion – Le mobilier de 1930 à 1950 ». L’exposition se distingue par sa contribution scientifique inédite, en dévoilant pour la première fois la richesse et la singularité du style Art déco à La Réunion. Elle explore un sujet jusque là peu documenté, notamment dans le domaine du mobilier où les sources sont rares. Cette exposition a reçu le label « Exposition d’intérêt national 2026 » par le ministère de la Culture. Visite guidée de 45mn, de 18h30 à 21h, sur réservation au 0262 91 24 30 ou par mail à [email protected]

- Atelier fibre de rotin - Aux côtés de Corinne Bertile de Lulicouture, découvrez les gestes traditionnels et les techniques de base pour manipuler cette matière naturelle, souple et résistante. Repartez avec l’objet confectionné. De 17h30 à 20h30 sur réservation au 0262 91 24 30 ou par mail à [email protected]

- 20h30 : Concert de Tine Poppy : embarquez pour un voyage musical pop/séga à la fois intense et moderne !