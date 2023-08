Saint-Denis : les prix du stationnement augmentent, les 15 premières minutes bientôt gratuites

Le 1er août 2023, les prix du stationnement réglementé à Saint-Denis ont augmenté. Une décision de la Sodiparc en concertation avec la mairie pour redynamiser le centre-ville. Autre nouvelle, les 15 premières minutes devraient bientôt être gratuites. Pour rappel, aucune revalorisation des tarifs n'avait été faite depuis 2015.

En zone orange l'heure de stationnement est passée de 1,70 euros à 2,20 euros. En zone verte, au lieu de 40 centimes, les usagers paient désormais 60 centimes de l'heure.

- Faire de Saint-Denis une ville dynamique -

Pour Gérard Françoise, président de la Sodiparc, cette décision vise à redynamiser le centre-ville en évitant les voitures "ventouses" qui se garent le matin pour ne repartir qu'en fin de journée. Une situation qui ne permettrait pas de rotations suffisantes sur les places de stationnement.

"Ce stationnement inactif participe à la dévitalisation du centre-ville, de l'activité commerciale, économique et sociale" indique le président ce jeudi à l'occasion d'une réunion d'information.

La Sodiparc affirme néanmoins que ses tarifs restent les moins cher de France pour les villes de même catégorie que Saint-Denis. De plus, les usagers pourront bientôt bénéficier de 15 minutes gratuites de stationnement sur application (Pay by phone et Flowbird) et sur horodateur.

L'expérimentation du stationnement complètement gratuit dans le centre-ville avait été menée pendant 15 jours après le mouvement des gilets jaunes à la demande des acteurs économiques mais n'avait pas été concluante selon Gérard Françoise.

"Le problème c’est que les gens restaient indéfiniment sur les places donc ce n’était pas possible, il n'y avait plus de rotation" précise-t-il.

- Financer d'autres investissements -

La ville est dotée de 122 horodateurs et cinq parking soit 3.700 places réglementées qui rapporteraient 2 millions d'euros par an. La Sodiparc affirme que ces recettes permettent de nouveau investissements.

"Nous ne sommes pas là pour faire du surprofit. On veut des recettes pour améliorer notre centre-ville. Aujourd'hui tout augmente et depuis 2015 nous n'avons pas fait d’augmentation. Notre système est arrivé à bout de souffle" affirme Gérard Françoise.

D’une part, la Sodiparc travaille sur l’accès au stationnement, de l'autre sur l'amélioration de ses parkings.

Récemment, la ville de Saint-Denis a par exemple accueilli le système Cocoparks, une application mobile qui permet de localiser en temps réel les places de parking disponibles dans les principales rues du centre-ville.

Des grands panneaux ont également été mis en place aux entrées Ouest et Est de la ville pour indiquant les parkings libres.

"30% de la circulation à Saint Denis ce sont des gens qui tournent pour trouver une place" insiste Gérard Françoise.

La revalorisation des prix de stationnement permettra également d'assurer le financement des navettes gratuites lors de grands évènements, la rénovation d'arrêts de bus comme celui du petit marché ou encore le relooking et la mise en place d'un gardiennage au parking de la République.

Une régie radio a aussi été installée dans les parkings pour les rendre plus accueillant.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com