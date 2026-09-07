Les professionnelles du tourisme se rassemblent à Saint-Pierre

Ce lundi 7 septembre 2026, la rencontre annuelle des professionnelles du tourisme est organisée au Domaine des Mille Cocos, à Saint-Pierre, à partir de 8h30. Cette nouvelle édition réunira plus de 200 professionnels et partenaires autour d’un temps d’information, d’échanges et de rencontres professionnelles. Cette journée est l’occasion pour les acteurs du tourisme de se retrouver et de tisser des synergies nouvelles au profit du développement touristique du territoire. (Photos : www.imazpress.com)

Au programme :

- 8h30 : accueil autour d’un petit-déjeuner

- 9h00 à 10h00 : séance plénière et actualités de l’Office de Tourisme

- présentation de la nouvelle identité visuelle, du nouveau site internet et du magazine Les Pépites du Sud

- échanges autour du patrimoine olfactif, de la cybersécurité, de la fréquentation touristique et de la recherche et tourisme

- 10h00 à 12h30 : stands des partenaires et ateliers-découvertes

- 12h30 : cocktail déjeunatoire avec ambiance musicale.

Cet événement constitue un temps fort pour les professionnels du tourisme et permet de mettre en lumière les dynamiques, les initiatives et les perspectives du territoire du Sud de La Réunion.