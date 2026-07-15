Les Rendez-vous des Baleines 2026 arrivent dans les ports de plaisance de l’Ouest

Le samedi 18 juillet à la darse Titan au Port, le 25 et 26 juillet 2026 au port de plaisance de Saint-Gilles-les-Bains, venez découvrir les baleines autrement à travers des animations, des rencontres, des expériences immersives, des conférences et des sorties en mer. Retrouvez un village de sensibilisation, des ateliers créatifs, une peinture participative, une démonstration de peinture en direct, un espace d’écoute des chants des baleines, des conférences et des sorties en mer. Les animations sont gratuites, hors sorties en mer et conférences proposées sur réservation. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Samedi 18 juillet – darse Titan au Port

De 13 h à 19 h

Au programme :

- stands avec Globice, Abyss, Tikatsou et le Port de Plaisance ;

- jeu de l’oie sur les bonnes pratiques d’observation des cétacés, animé par les médiateurs du Territoire de l’Ouest ;

- escape game et réalité virtuelle avec Les Petits Débrouillards ;

- impromptus autour du chant des baleines avec Cirquons Flex ;

- sortie en mer éducative de 16 h à 18 h à bord du Maloya, sur réservation ;

- concert de Tikok Vellaye à partir de 17 h 30 ;

- restauration sur place.

Les animations sont gratuites, hors sortie en mer.

Samedi 25 juillet – Port de plaisance de Saint-Gilles-les-Bains

De 14 h à 18 h