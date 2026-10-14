LéspassClés : une matinée dédiée à l’autonomie et aux parcours des bénéficiaires au Port

Déployé sur le territoire depuis novembre 2025, LéspassClés, dispositif de la Région Réunion accompagne les personnes dans le développement de leurs compétences clés, avec pour objectif de favoriser leur autonomie et leur progression dans leur parcours personnel et professionnel. Au Port, le dispositif s’adresse à différents publics, notamment aux seniors et aux personnes allophones (ayant une autre langue maternelle). Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : ville du Port)

Le 1er octobre 2026, l’heure était à la valorisation du dispositif à la Médiathèque Benoîte Boulard. Autour d’ateliers, de témoignages et de temps d’échanges, des accompagnements proposés et les parcours des bénéficiaires ont été mis en lumière en présence du conseiller municipal Ali Mihidoiri. Un fonkèr, issu d’ateliers d’écriture créative a résonné dans l’auditorium venant rappeler l’importance d’un accompagnement adapté aux besoins des habitants, la nécessité de valoriser les réussites et la mobilisation essentielle des partenaires.

- Les chiffres -

- 185 personnes orientées vers le dispositif à juin 2026

- 93 ont intégré une formation

- Plus de 4 200 heures de formation dispensées