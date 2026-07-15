Liquidation de Soliha : le Département prône le "zéro dégât humain"

"Ni les salariés, ni les familles accompagnées, ni les artisans engagés dans les opérations d'amélioration de l'habitat ne seront laissés sur le carreau". C'est l'orientation fixée par le président du conseil départemental, Cyrille Melchior, à la suite de la liquidation judiciaire de Soliha prononcée par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis le 13 juillet. Nous publions le communiqué du Département, ci-dessous : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Dans cet esprit, les salariés de l'association ont été reçus ce 15 juillet au Palais de la Source par les équipes du Département afin d'échanger sur leur situation et les perspectives envisageables.

La collectivité porte un objectif clair a rappelé Viviane Ben Hamida, Présidente de Soliha et conseillère départementale : le "zéro dégât humain". Cette mobilisation concerne les salariés, les familles accompagnées dans leurs projets d'amélioration de l'habitat ainsi que les artisans et entreprises engagés dans les opérations en cours.

Au cours de la rencontre, chacun des salariés a pu s'exprimer librement, présenter son parcours, ses missions et l'engagement quotidien qui était le sien auprès des familles réunionnaises. Le Département a tenu à saluer leur professionnalisme, leur expertise et leur investissement au service de publics souvent fragilisés, pour lesquels les questions d'habitat touchent directement à la dignité, à l'autonomie et aux conditions de vie.

Les propositions présentées par la collectivité ont été accueillies favorablement par les salariés. Une démarche individualisée sera engagée afin que chacun puisse être reçu pour échanger sur sa situation, son expérience et ses compétences, et examiner les perspectives qui pourraient être envisagées, dans le respect du cadre réglementaire applicable aux collectivités territoriales.

S'agissant des opérations financées intégralement par le Département, les entreprises peuvent être rassurées : les chantiers engagés vont se poursuivre et les travaux réalisés seront rémunérés par la collectivité conformément aux engagements pris et aux procédures en vigueur.

Depuis les premières difficultés rencontrées par Soliha, le Département a mobilisé l'ensemble des leviers relevant de ses compétences, notamment à travers un apport exceptionnel de 1,04 million d'euros en fonds associatifs destiné à accompagner la restructuration de l'association. La collectivité a également œuvré au maintien des crédits consacrés à l'amélioration de l'habitat, assuré le versement régulier des subventions relevant de sa compétence ainsi que le traitement prioritaire des dossiers présentés au solde afin de faciliter l'achèvement des opérations engagées.