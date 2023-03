Maison d'accueillants familiaux : une nouvelle structure à la Ravine des Cabris

C'est à la Ravine des cabris ce samedi 25 mars 2023 qu'a été inaugurée une toute nouvelle Maison d'Accueillants Familiaux, une MAF'AMIS, destinée à accueillir des personnes âgées autonomes. Cette structure, la première du genre dans le Sud de l'île, propose une alternative aux maisons de retraite conventionnelles. Nous publions le communiqué du Département (Photos : Département)

Thérèse Ferde, Vice-présidente du Conseil départemental, accompagnée de sa collègue, la Vice-présidente Augustine Romano, représentait le président Cyrille Melchior à cette manifestation.

Déléguée aux personnes âgées, Thérèse Ferde n'a pas manqué de rappeler que le Département a fait du bien-être des personnes âgées un des axes forts de sa politique d'action sociale ?" Le Département est présent aujourd'hui car il accompagne financièrement les porteurs de ces projets à taille humaine. J'encourage la réalisation des MAF car on est vraiment comme à la maison, dans un cadre de vie rassurant, et c'est ce que recherchent les personnes âgées ?".

La livraison s'est faite en début d'année 2023 et a pu bénéficier de l'accompagnement et du soutien financier du Département à hauteur de 250 000 ?"?. Comme le précise Elodie Picard Nativel, Directrice de la MAF'AMIS ?" Le concept de MAF développé par le Département de la Réunion offre des possibilités qui correspondent à notre perception de l'accueil. Il s'agit d'un établissement normé, réglementé mais avec des capacités d'accueil réduites et donc personnalisées. Le projet de cette MAF a été initié il y a deux ans. Nous accueillerons nos six premiers pensionnaires le 3 avril. 5 accueillants familiaux formés par la Collectivité départementale s'occuperont de nos résidents. Chacun d'entre eux aura son espace privatif spacieux. Toutefois la MAF, sur une superficie de 250 m², offre également des espaces de rencontres, de partage, salle d'activités, ... Un environnement professionnel avec le confort du cocon ?".