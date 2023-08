Mangas à foison, combat de sabre laser et voguing au Geekali

Le vendredi 4 août 2023 marquait le coup d’envoi du Geekali au parc des expositions de la Nordev à Saint-Denis. La convention qui se termine ce dimanche 6 août, a mis un accent particulier sur la culture japonaise et sur le manga. Pour vous, ImazPress s’est rendu au plus grand festival de pop culture et de jeux vidéo de La Réunion à la recherche des stands et animations les plus atypiques et attrayants de cette cinquième édition (Photo: sly/www.imazpress.com)

Hier, la soirée était bien animée au parc des expositions. Dès la fin d'après-midi, les visiteurs pouvaient s'essayer à un karaoké.

Le Just Dance géant a quant à lui bien attiré les petits et grands danseurs mais aussi les spectateurs. Grâce à plusieurs écrans, les joueurs pouvaient suivre une chorégraphie du jeu au mouvement près.

Une compétition de League of Legends, jeu multijoueur de startége et d'actions, était également organisée.

- La culture du ball en tête d'affiche -

Ce samedi soir, c'était surtout l'heure du "Otaku kiki ball". Si vous ne connaissez pas, on vous explique.

Nés dans les années 20 aux Etats-Unis, plus précisément dans le quartier new-yorkais Harlem, les balls ou ballrooms étaient des espaces accueillant les personnes homosexuelles et/ou transgenres pour leur offrir un lieu sûr, dans une société où elles étaient rejetées. Au fur et à mesure des années, ces événements se sont transformés en concours de danse et de beauté.

Lors de ces concours, le voguing, un style de danse née dans les années 70 ; le "runway", c’est-à-dire marcher comme lors d’un défilé de mode, ou encore le "face", qui consiste à mettre son visage en valeur peuvent être représentés.

À l'occasion du Geekali, les talents étaient au rendez-vous pour s'affronter sur la scène de la Nordev. Regardez

Au programme : défilé, voguing, lip synch (playback) ou encore concours du meilleur cosplay (art de la transformation).

Pour la compétition de voguing, les organisateurs du ball sont restés dans le thème du salon. Les participants pouvaient décider de défendre Sailor Moon ou Dragon Ball en portant fièrement une tenue d'un des deux animés.

Pas de panique si vous avez loupé la soirée de samedi, vous avez jusqu'à 21h ce dimanche pour profiter des nombreux stands du festival dont certains ont attiré notre attention.

- Des mangas à foison -

Installée dans le hall A, Des bulles dans l’océan, librairie spécialisée dans la bande dessinée est un véritable temple pour les geeks.

Derrière les jeux et les figurines sont exposés différents mangas. Red Flower, Radiant, Trail Freedom, Geeko ou encore Cerises huître banane pêche ; les visiteurs ont le choix entre BD locale, nationale ou internationale.

En prime les mangakas Tony Valente, Loui Dela et Ichiban Japan ou encore le réunionnais Staark sont en dédicace.

- Création de figurines et maquettes -

Si vous êtes intéressés par les figurines, la construction et la customisation (mise en valeur d’un objet), Gunpla 974 se charge de vous donner quelques conseils pour devenir un véritable Plamo (maquettiste). Leur spécialité : les gunplas et les dioramas.

Des outils, à la technique regardez le processus d’une création.

- Apprendre à manier le sabre laser -

Savoir manier un pinceau est une chose mais savoir manier un sabre laser en est une autre. À la manière des combats Jedi, la pratique du ludo-sport est un mélange de prouesses techniques issues de différents arts martiaux, comme le sabre japonais, l’escrime médiévale, l’épée chinoise.

L’académie Ludo-sport prévoit un combat de jedi ce dimanche 6 août à 12h15. L’objectif : survivre sur un champ de bataille.

Regardez un combat de ludo

- Lâcher prise -

Se rendre au Geekali c’est aussi le moment de "lâcher prise". Pour cela Fury Bear propose de lancer des Tomahawks (haches) ou des shurikens (armes traditionnelles japonaises aussi appelées étoiles ninja) dans des rondelles de buches à la manière d’un bûcheron, un viking ou ninja.

Ouvert au petit et au grand, les haches et les Shurihen sont émoussés ; des filets positionnés autour du stand pour qu’il n’y ait pas de rebond. De quoi défier Naruto ou Sasuké en toute sécurité.

- Immersion sur Mars avec Robotic 974 -

Seul club robotique de la convention et de l’île de La Réunion, Robotic 974 propose aux visiteurs de piloter des robots réalisés par des collégiens et lycées.

Regardez une immersion sur Mars avec Exo-Mars

- Kimchi run -

Si la cinquième édition du Geekali met en avant la culture japonaise, les autres pays asiatiques sont eux aussi représentés.

Présente depuis les débuts de la convention, l’association Kimchi run fait la promotion de la culture coréenne ici à La Réunion.

Durant la manifestation, le stand propose plusieurs ateliers : sensibilisation à la langue coréenne, initiation à la Manhwa coréenne (bande dessinée), origami (art du pliage du papier), ou encore vous prendre en photo avec le hanbok, l’habit traditionnel coréen.

- Otaku Redskin -

Enfin, si vous voulez repartir du Geekali avec quelques souvenirs du Japon c’est par Otaku Redskin qu'il faut passer. Le stand propose des snacks et des produits dérivés qui proviennent ou qui sont (fortement) inspirés du Japon.

Au menu :

Snack japonais

Accessoires pour faire des Bento kawaii (boîte de repas d la nourriture est découpée et façonnée en forme de personnages de dessin animé, d'animaux kawaii ou de paysages)

Produits dérivés, figurines manga et goodies

Des box collecteurs spécial Geekali

