Marmit zistoir : des histoires pour les amateurs de contes à Saint-Denis

Amateurs et amatrices de contes et d’histoires en tout genre, le rendez-vous mensuel Marmit Zistoir revient ce vendredi 21 avril 2023 avec des histoires captivantes qui font rêver ou qui peut-être vont faire peur. Une aventure à partager pour les petits comme les plus grands ! « Si le zistoir lé menteur, la pas moins l'auteur ». Les voix des conteurs Valérie Germain, James Mcdonald et Philippe Miranville résonneront ce vendredi 21 avril de 18h à 20h à la cité Père Lafosse au Moufia II. (Photo : ville de Saint-Denis)