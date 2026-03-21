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Mars Bleu : à Saint-Denis, la prévention à la rencontre des passants

  • Publié le 21 mars 2026 à 18:00
Mars Bleu : à Saint-Denis, la prévention à la rencontre des passants
Mars Bleu : à Saint-Denis, la prévention à la rencontre des passants

À l'occasion de Mars Bleu, dédié à la prévention contre le cancer colorectal, l'Association réunionnaise de prévention des risques liés à la santé et aux harcèlements (ARPSH) s’est installée dans le centre-ville de Saint-Denis pour faire de la prévention. Nous publions le post ci-dessous (Photo : ville de Saint-Denis)

L’association ARPSH Réunion s’est installée pour :

- distribuer gratuitement un kit de dépistage du cancer colorectal aux personnes de 50 ans et plus.
- sensibiliser autrement… en plongeant les passants à l’intérieur d’un côlon géant, une expérience aussi surprenante qu’instructive.

Le cancer colorectal, détecté tôt, peut être guéri dans 9 cas sur 10.

 

Saint-Denis, Santé, Zoom

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