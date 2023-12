18 quartiers de la ville de Saint-Denis ont été nettoyés à l'occasion de la seconde opération de Netoy Nout Vil du 27 au 30 novembre 2023. Au total, plus de 225 tonnes d'encombrants et de déchets ménagers ont été collecté. Une action qui a mobilisé 230 agents et 52 engins. La collecte concernait aussi les épaves et véhicules hors d’usage (VHU). 58 d'entre eux ont été retirés sur le territoire (photo : Saint-Denis)