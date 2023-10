Nocturne contes et maloya au musée Stella Matutina

Dans le cadre de la Somèn Kréol, une nocturne est organisée le samedi 28 octobre à partir de 18h au musée Stella Matutina. La soirée débutera avec l'intervention de conteurs et se poursuivra avec un concert d'Emma Nona, nouvelle sensation du maloya péi (photo : Réunion des musées régionaux)

"Emma Nona, c’est une empreinte vocale cristalline et unique, au service d’un cocktail subtil de maloya, de jazz et de pop. Cette jeune artiste en grand devenir invite à préserver l'identité créole au travers de textes forts et directs, des chansons qui évoquent ses doutes, ses sentiments, ses états d’âme" décrivent les organisateurs.

L'artiste performera à 20h à l'extérieur du musée. Un spectacle gratuit et ouvert à tous.

Un peu plus tôt dans la soirée, quatre conteurs de Kozé Conté seront présents pour faire découvrir au public des histoires et récits en créole.

• Josie Virin contera "Grand diab la fess en or"

Dans son bertel nana bon peu zistoir, zistoir lo roi , zistoir ti Jean , zistoir zanimo , zistoir pou ti moun, gran moun, tout do moun . Nave in fois in rakonteuse de zistoir mais si lo zistoir lé menter la pas li loter. Ce qui veut dire mesdames et messieurs la société : si ces histoires ne sont pas vraies ce n’est pas de sa faute. Alors kissa loter ? Peut-être ses nombreuses nénènes … dans son enfance passée au bord de la rivière du Mât du côté de saint André. Dans son bertel nana tout ce patrimoine oral qu’elle tient à transmettre aux générations présentes et futures. -Kriké ! -Kraké ! Attention maintenant tout peut arriver. Coton maïs i coul….Galet i flott… C’est la loi du conte…

• Sully Andoche contera "Zistwar pou donn manzé la lang"

Ses "kriké-kraké" sont toujours un grand moment pour un public invité à entrer dans son imaginaire pour s’approprier une part du conte. Il vous amusera avec le conte "Zistwar pou donn manzé la lang".

• Patrice Balounaick dit Ti balou contera "Zistwar Mahabharata"

Une occasion de venir écouter et de vivre ensemble.Un conte autour de la culture et de l’histoire de la Réunion avec des sonorités propres à nous même. L’oralité sera bien évidemment de mise pour amener le public à la tradition du pays.

• Daniel Lauret contera "Fé pa in kont’ sanm sa…"

Fé pa in kont’ sanm sa… Pour D. L., au contraire, c’est plaisir et nécessité de faire un conte avec tout ce qui le touche. Il vous donnera à entendre un ou deux Ti kont’ pour illustrer un dicton qui vous a déjà certainement été chuchoté à l’oreille par une bonne âme soucieuse de vous soulager de votre peine : "C’est un mal pour un bien !"

Plus d'informations au 0262 34 5960.

