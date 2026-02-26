Nouvel an chinois : le Département aux couleurs du Cheval de Feu

À l’occasion du Nouvel An chinois, le Conseil départemental de La Réunion a réuni, ce mercredi 25 février 2026 au Palais de la Source, des représentants institutionnels et associatifs ainsi que de nombreux invités, pour marquer l’entrée dans l’année du Cheval de Feu. "Un moment placé sous le signe de la mémoire, du respect des traditions et de la reconnaissance du parcours de la communauté chinoise réunionnaise" comme l’a souligné le vice-président du Département lors de son discours de bienvenue. Nous partageons le comuniqué du Département. (Photo : Département)

En présence de Chen Xiaolei, Consul général de la République populaire de Chine à La Réunion, Daniel Thiaw Wing Kaï, Président de la Fédération des Associations Chinoises et de nombreux représentants des associations de la communauté chinoise, une conférence consacrée à l’histoire de l’arrivée des Chinois à La Réunion, animée par l’historien Enis Rockel a permis de retracer les grandes étapes de cette implantation et de rappeler l’apport essentiel de la communauté à la société réunionnaise.

- Remise de la médaille à 5 Réunionnais -

Autre moment fort en émotion : la remise de la médaille départementale à 5 Réunionnais d’origine chinoise nés en 1946, saluant leurs parcours et leur contribution au développement de l’île.

La séquence protocolaire a laissé place aux danses traditionnelles du lion et du dragon, à des rituels symboliques porteurs de sens, puis à un plateau artistique mêlant arts martiaux, danses et acrobaties.

À travers cet événement, le Département a réaffirmé son attachement à la diversité culturelle et au vivre-ensemble, au cœur de l’identité réunionnaise.

Xin nian kuai le ! Bonne année du Cheval de Feu à toutes et à tous.