Économie : vers un renforcement des coopérations économiques entre la Nouvelle-Calédonie et La Réunion

Dans le cadre des Rencontres économiques Nouvelle-Calédonie - La Réunion, organisées cette semaine sur le département, la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion accueille ce mardi 9 juin 2026, une délégation officielle d’entreprises et de représentants institutionnels calédoniens, pour une séquence consacrée aux coopérations économiques (Photos : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cette délégation comprend notamment : des chefs d’entreprises calédoniens issus de plusieurs secteurs structurants, des représentants du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont le Directeur des affaires économiques ainsi que des élus consulaires de la CCI Nouvelle-Calédonie, dont son Vice-Président.

Par la suite, cette délégation, ira rencontrer le Club Export Réunion. Cette mission proposera cinq jours d’échanges institutionnels, de visites de terrain et de rendez-vous d’affaires afin de renforcer les coopérations entre les deux territoires ultramarins.

- La délégation de Nouvelle-Calédonie à la découverte de l’écosystème réunionnais -

Temps fort de la semaine se déroulera le 10 juin de 9h à 12h au KUB de la Technopole (Saint-Denis) et sera consacré à la découverte de l’écosystème réunionnais de l’innovation et du numérique.

Cette matinée permettra aux entreprises participantes de mieux comprendre la structuration de l’innovation et des dynamiques de coopération entre acteurs du territoire. Plusieurs interventions rythmeront la matinée avec la participation de La Réunion Innovation, La Technopole, la French Tech La Réunion, Digital Réunion, Exodata et de l’IOM.

Enfin, une plénière de clôture se tiendra le vendredi 12 juin au Domaine du Moca. Cette séquence viendra conclure une semaine riche en rencontres, visites d'entreprises et échanges entre acteurs économiques et institutionnels de La Réunion et de la Nouvelle- Calédonie.

Au programme : une table ronde de restitution permettant aux participants de se projeter sur les opportunités identifiées et les perspectives de coopération qui en découlent. La plénière sera également l'occasion d'ouvrir la réflexion sur les opportunités de développement à l'échelle de l'océan Indien, en mettant en lumière le rôle de La Réunion comme porte d'entrée stratégique vers ces marchés.

- Un rapprochement stratégique entre deux territoires ultramarins -

Cette rencontre intervient dans un contexte où les relations économiques entre territoires ultramarins se renforcent.

La Nouvelle-Calédonie et La Réunion, territoires français situés respectivement dans le Pacifique et l’océan Indien, partagent de nombreux enjeux : insularité, dépendance logistique, diversification économique et intégration régionale.

Enfin, cette rencontre marquera l'annonce d'une future mission économique réunionnaise en Nouvelle-Calédonie, prévue au deuxième semestre de 2026, témoignant de la volonté commune des acteurs des deux territoires de poursuivre et de renforcer cette dynamique de coopération.

Plus largement, la coopération régionale est aujourd’hui reconnue comme un levier essentiel de développement pour les territoires ultramarins, notamment face aux enjeux économiques et géopolitiques actuels.

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