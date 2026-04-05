Nuits sans lumière : la ville du Port s'engage dans la lutte contre la pollution lumineuse

La ville du Port est pleinement engagée pour la sauvegarde des pétrels. Cette année encore, elle participe aux Nuits sans lumière, du 3 avril au 3 mai 2026. Cette opération de la Séor vise à sensibiliser la population à la pollution lumineuse, ses conséquences et les moyens de la réduire. L’éclairage publique sera ainsi éteint, chaque soir, sur les grands axes routiers, les parcs et les sites sportifs du Port. Cette année, la nouvelle lune est proche du pic d’envol des jeunes Pétrels de Barau. Les projections estiment que 880 à 1.200 oiseaux pourraient être retrouvés échoués. Nous publions le post de la ville du Port : (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)