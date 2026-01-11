Nutrition péï : des ateliers organisés par le Département pour une alimentation saine et équilibrée

Pour être en bonne santé dès le plus jeune âge, il est important de connaître les clés d'une bonne alimentation. Charlotte Maudet, infirmière puéricultrice à la PMI du Tampon, éclaire les participants sur les bonnes pratiques pour une alimentation adaptée et variée, inspirée de la culture culinaire locale. Au programme, des ateliers sur l'introduction des aliments textures, la prévention des allergies et diversification, comment cuisiner maison et les produits péi pour toute la famille. Nous partageons une publication du Département. (Photo : vs/www.imazpress.com)