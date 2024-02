Orientations budgétaires de Saint-Paul : Kevin Dain révèle la politique jeunesse de la ville

Dès le début de la mandature, les élu.es de la majorité de Saint-Paul ont initié une politique jeunesse audacieuse, caractérisée par une organisation pro active qui démontre son engagement envers la jeunesse. Cette politique repose sur quatre axes fondamentaux : l’épanouissement par la culture et les loisirs, la contribution à l’insertion, la prévention et la santé, ainsi que l’accompagnement dans l’exercice de la citoyenneté et de l’engagement. Précisions avec Kevin Dain, délégué à la jeunesse et chargé du suivi du Conseil communal des enfants et des Jeunes dans cette vidéo (Photo : Saint-Paul)