Peace Mabe, vice-ministre des sports, des arts et de la culture de la République d’Afrique du Sud en visite à La Réunion

Le vice-ninistre des sports, des arts et de la culture de la République d'Afrique du Sud, Peace Mabe est arrivée ce jeudi 17 décembre 2025 à La Réunion. Au cours de son séjour, Peace Mabe signera avec la présidente Huguette Bello, une déclaration d'intention de coopération entre la Région Réunion et le gouvernement sud-africain dans les domaines des arts et de la culture. Nous publions ci-dessous son programme

Les principaux temps forts de sa visite

Mercredi 17 décembre

• 14h30 : visite de courtoisie à la Présidente de Région Huguette Bello - hôtel de Région

• 16h30 : visite de courtoisie au Maire de Saint Paul, Emmanuel Séraphin - mairie de Saint-Paul

Jeudi 18 décembre



• 19h : remise des trophées "Gardiens de la mémoire" - Villa de la Région / Saint-Denis

Vendredi 19 décembre

• 10h : signature de la déclaration d’intention de coopération avec la Région Réunion - hôtel de Région

• 16h: visite de l’exposition "Les engagés du sucre" - Musée Stella Matutina

• 19h : soirée Kabar défilé et concert du 20 décembre - Saint-Paul

Samedi 20 décembre



• 8h30 : rencontre avec des associations culturelles et des danseurs de moringue - Villèle• 11h : cérémonie en mémoire des esclaves oubliés au cimetière marin de Saint-Paul