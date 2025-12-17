TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Peace Mabe, vice-ministre des sports, des arts et de la culture de la République d’Afrique du Sud en visite à La Réunion

  • Publié le 17 décembre 2025 à 13:53
  • Actualisé le 17 décembre 2025 à 13:57
Région Réunion

Le vice-ninistre des sports, des arts et de la culture de la République d’Afrique du Sud, Peace Mabe est arrivée ce jeudi 17 décembre 2025 à La Réunion. Au cours de son séjour, Peace Mabe signera avec la présidente Huguette Bello, une déclaration d'intention de coopération entre la Région Réunion et le gouvernement sud-africain dans les domaines des arts et de la culture. Nous publions ci-dessous son programme (Photo : sly/www.imazpress.com)

Les principaux temps forts de sa visite

Mercredi 17 décembre
• 14h30 : visite de courtoisie à la Présidente de Région Huguette Bello - hôtel de Région
• 16h30 : visite de courtoisie au Maire de Saint Paul, Emmanuel Séraphin - mairie de Saint-Paul

Jeudi 18 décembre

• 19h : remise des trophées "Gardiens de la mémoire" - Villa de la Région / Saint-Denis

Vendredi 19 décembre
• 10h : signature de la déclaration d’intention de coopération avec la Région Réunion - hôtel de Région
• 16h: visite de l’exposition "Les engagés du sucre" - Musée Stella Matutina
• 19h : soirée Kabar défilé et concert du 20 décembre - Saint-Paul

Samedi 20 décembre

• 8h30 : rencontre avec des associations culturelles et des danseurs de moringue - Villèle
• 11h : cérémonie en mémoire des esclaves oubliés au cimetière marin de Saint-Paul

Région Réunion, La Réunion, Afrique du Sud

guest
0 Commentaires