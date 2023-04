Saint-Denis : plusieurs postes en alternance sont à pourvoir

Saint-Denis se mobilise pour favoriser l'insertion et l'emploi des Dionysien.ne.s. Les métiers et formations proposés par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de La Réunion seront visibles le jeudi 6 avril, devant la poste du Moufia, de 10h à 14h. Des informations seront délivrées sur l’artisanat, la création et le développement d’entreprise, la reconversion professionnelle, la formation continue et l’apprentissage, les conseils juridiques, économiques, formalités diverses, etc. Plusieurs postes en alternance seront à pourvoir. (Photo : sly/www.imazpress.com)