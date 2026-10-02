Politique de cohésion 2028-2034 : la Région Réunion porte la voix des neuf RUP au Parlement européen

À moins de trois mois du Conseil européen qui décidera du futur budget pluriannuel de l'Union, la Région Réunion a participé au Parlement européen, à l'événement de la coalition "EUregions4cohesion", présidé par Younous Omarjee, vice-président du Parlement européen. Il a ainsi rappelé "l’engagement du Parlement européen en faveur d’un budget ambitieux qui ne met pas en concurrence les politiques européennes, ni ces nouvelles priorités de l’Europe" qui sont liées aux crises multiples auxquelles elle fait face. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Région Réunion)

Jean-Pierre Chabriat, conseiller régional délégué à la transition énergétique, à la recherche et à l’enseignement supérieur, y a représenté La Réunion et s'est exprimé au nom des neuf régions ultrapériphériques (RUP).

Plus de 70 intervenants, députés européens et élus régionaux, se sont succédé pour soutenir la reconduction d'une politique de cohésion forte pour 2028-2034. Roberta Metsola, Présidente du Parlement européen, a conclu les travaux en insistant sur la cohésion comme "pilier fondamental de l'Union européenne pour réduire les disparités territoriales" et sur "l'importance de ne pas laisser de côté les régions ultrapériphériques, qui font pleinement partie de la force de l'Europe ".

La coalition, qui réunit 149 régions européennes, a publié le 28 septembre une position commune. Elle reconnaît que les premières négociations ont réintroduit une dimension territorialisée absente de la proposition initiale de la Commission, mais juge que la tendance à une mise en œuvre plus centralisée et essentiellement nationale n'a pas été suffisamment inversée. Elle salue la position du Parlement européen et défend un budget européen distinct pour la cohésion, ainsi que le respect des principes de partenariat et de subsidiarité.

Pour Jean-Pierre Chabriat, "l’Europe vit aussi dans l’Atlantique, la Caraïbe, l’Amazonie et l’océan Indien. Elle se construit avec toutes ses régions". Il a défendu en séance trois priorités complémentaires propres aux régions ultrapériphériques :

• un filet de sécurité budgétaire spécifique pour toutes les RUP au sein de la catégorie des régions moins développées, tel que défendu par amendement parlementaire par le Vice-président Younous Omarjee ;

• le rétablissement des allocations financières de compensation des surcoûts au titre du FEDER et du FSE, conformément à l'article 349 du TFUE dans les prochains plans de partenariat nationaux et régionaux, avec une association effective des RUP ;

• la mise en place de contreparties financières européennes au sein de chacun des programmes de coopération INTERREG des RUP.

Younous Omarjee rappelait le 23 septembre à Madère que la cohésion et le POSEI "doivent continuer à apporter le soutien spécifique dont ces territoires ont besoin".

La Région Réunion, aux côtés de ses partenaires de la Conférence des Présidents des RUP, restera pleinement mobilisée d'ici la décision du Conseil européen, notamment lors de la XXXe Conférence qui se tiendra en Guadeloupe les 5 et 6 novembre 2026.