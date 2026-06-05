Projet Alimentaire Territorial : le Département ouvre la 3 eme édition des Assises de l'alimentation

"En plus de la question alimentaire, le Département affiche une ambition : construire une Réunion plus résiliente, plus solidaire et plus autonome, capable de nourrir durablement sa population tout en valorisant ses terres, ses savoir-faire et celles et ceux qui les font vivre au quotidien". C’est par ces mots que Serge Hoareau, vice-Président du Département délégué à l’agriculture et aux affaires européennes, a ouvert la 3ème édition des Assises départementales de l’alimentation, organisée ce vendredi 5 juin 2026 au Cirad de Saint-Pierre. (Photos Département 974)

Près d’une centaine de participants – représentants des professionnels du monde agricole, organismes, associations, chercheurs et citoyens engagés – ont pris part à cette journée de réflexion et de co-construction organisée par le Département, consacrée à l’avenir alimentaire de La Réunion.

Temps fort du Projet Alimentaire Territorial (PAT) départemental « Sa ki fé ansanm pou manz péi », ces Assises ont permis de présenter les premiers enseignements de l’évaluation du PAT de niveau 1, engagé depuis 2023, et de lancer les travaux préparatoires à l’élaboration du futur PAT de niveau 2 pour la période 2026-2031.

"Face aux défis du changement climatique, de la dépendance alimentaire, du coût de la vie et de l’accès à une alimentation de qualité pour tous, le Département poursuit son engagement en faveur d’une politique alimentaire transversale, associant agriculture, solidarité, santé, éducation et développement durable », a affirmé Serge Hoareau.

Au cours de la journée, à laquelle le Conseiller départemental Jean-Louis Pajaniaye a également assisté, plusieurs ateliers ont permis aux participants d’identifier les priorités du territoire, de partager leurs expériences et de formuler des propositions concrètes pour renforcer la souveraineté alimentaire réunionnaise. Les échanges ont notamment porté sur le soutien aux filières locales, l’installation de nouveaux agriculteurs, l’accès à une alimentation saine et durable, ainsi que la valorisation des initiatives déjà engagées sur le territoire.

Les contributions recueillies viendront nourrir la future feuille de route du Département et contribueront à bâtir un plan d’actions ambitieux pour les cinq prochaines années.