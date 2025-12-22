Région : "Fèt Kaf" - konsèr et kabar défilé

Le front de mer de Saint-Paul a bougé au rythme des instruments du maloya : roulèr et pikèr ce vendredi 19 décembre 2025 pour célébrer la "Fèt Kaf". Des groupes ont souhaité mettre à l'honneur la liberté, la mémoire des ancêtres. Nous partageons une publication de la Région Réunion. (Photo : Région Réunion)

Chanteurs et musiciens se sont succédé pour faire entendre leurs voix et célébrer la liberté, la mémoire et l'idendité.

À travers cet événement, la Région réaffirme sa volonté d’honorer et de préserver notre culture, façonnée par la lutte, la résilience et la volonté de survivre.

La collectivité adresse ses sincères remerciements à l’ensemble des artistes et du public, dont la présence et l’énergie ont contribué à faire de cette soirée un moment fort et riche en émotions.