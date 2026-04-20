La fête de l'Eid-Ul-Fitr célébrée à la Région Réunion

Ce vendredi 17 avril, la Région Réunion a célébré l’Eïd-Ul-Fitr sur le site régional du MoCA, réunissant élus, représentants cultuels et invités autour d’un moment de partage, de recueillement et de fraternité. La Présidente, Huguette Bello, était présente aux côtés de Houssen Amode, Président de l’Association Musulmane de La Réunion, et de Nazir Patel, Président du Conseil Régional du Culte Musulman (Photos : Région Réunion)

La soirée a été rythmée par des prestations de chants culturels Anasheed, une psalmodie d’un verset du Coran, la lecture de nazam et des prestation musicale du Conservatoire à Rayonnement Régional.

Cette célébration rappelle l’importance de faire vivre, à La Réunion, un modèle fondé sur le dialogue, le respect et la paix.