Genreall autos recyclage : la Région participe à l'inauguration du nouveau site industriel

Ce vendredi 3 avril 2026, la Région Réunion a participé à l’inauguration du nouveau site industriel de recyclage de Generall Autos à Saint-Louis. Un équipement structurant au service de l'économie circulaire, de la valorisation des déchets et du développement durable du territoire. Implanté dans le sud de l’île, ce nouvel outil industriel répond concrètement aux besoins des Réunionnais.es en matière de gestion des déchets, de préservation des ressources et de pouvoir d’achat. Nous partageons la publication de la Région : (Photos Région Réunion)