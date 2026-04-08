TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Genreall autos recyclage : la Région participe à l'inauguration du nouveau site industriel

  • Publié le 8 avril 2026 à 09:43
  • Actualisé le 8 avril 2026 à 10:14
Genreall autos recyclage : la Région participe à l'inauguration du nouveau site industriel
Genreall autos recyclage : la Région participe à l'inauguration du nouveau site industriel
Genreall autos recyclage : la Région participe à l'inauguration du nouveau site industriel
Genreall autos recyclage : la Région participe à l'inauguration du nouveau site industriel

Ce vendredi 3 avril 2026, la Région Réunion a participé à l’inauguration du nouveau site industriel de recyclage de Generall Autos à Saint-Louis. Un équipement structurant au service de l'économie circulaire, de la valorisation des déchets et du développement durable du territoire. Implanté dans le sud de l’île, ce nouvel outil industriel répond concrètement aux besoins des Réunionnais.es en matière de gestion des déchets, de préservation des ressources et de pouvoir d’achat. Nous partageons la publication de la Région : (Photos Région Réunion)

Zoom, Région, Région Réunion, Generall Autos Recyclage, Recyclage

guest
0 Commentaires