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Région : les Jeux des Villes ont réuni 12 communes de l'île ce samedi

  • Publié le 15 juin 2026 à 12:28
  • Actualisé le 15 juin 2026 à 12:32
Région : les Jeux des villes ont réuni 12 communes de l'île
Région : les Jeux des villes ont réuni 12 communes de l'île

Ce samedi 13 juin 2026, la conseillère régionale Patricia Profil a participé à la cérémonie de remise des récompenses de la première édition des Jeux des Villes de La Réunion. Organisée par le Cros de La Réunion, cette compétition a réuni des délégations venues de 12 communes de l’île. "Sous l'impulsion de la Présidente Huguette Bello, la Région a fait du développement du sport et notamment de l'accompagnement des sportif.ve.s réunionnais.e.s une priorité", écrit la Région. Nous publions le post ci-dessous : (Photos Région Réunion)

Zoom, Conseil régional, Région, Jeux des villes, Sport

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