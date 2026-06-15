Région : les Jeux des Villes ont réuni 12 communes de l'île ce samedi

Ce samedi 13 juin 2026, la conseillère régionale Patricia Profil a participé à la cérémonie de remise des récompenses de la première édition des Jeux des Villes de La Réunion. Organisée par le Cros de La Réunion, cette compétition a réuni des délégations venues de 12 communes de l’île. "Sous l'impulsion de la Présidente Huguette Bello, la Région a fait du développement du sport et notamment de l'accompagnement des sportif.ve.s réunionnais.e.s une priorité", écrit la Région. Nous publions le post ci-dessous : (Photos Région Réunion)