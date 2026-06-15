Saint-Leu : un rat capturé dans une école maternelle, la ville réorganise l’accueil des élèves

Les parents d'élèves de l'école maternelle de l'Étang Saint-Leu ont constaté des excréments de rats dans la structure. Ce lundi 15 juin 2026, la ville de Saint-Leu annonce qu'une entreprise spécialisée y a capturé un rat. Par mesure de précaution, la municipalité indique que l'accès aux salles concernées est désormais interdit : "Les élèves demeurent accueillis au sein de l’établissement dans des conditions adaptées, grâce à une réorganisation temporaire des espaces et des activités pédagogiques. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Alors que les parents d'élèves ont alerté à plusieurs reprises sur la présence de rats dans l'établissement, la municipalité à fait intervenir une entreprise qui confirme bien la présence de nuisibles.

"Dès cette constatation, les services municipaux ont appliqué les procédures prévues afin de garantir la sécurité sanitaire des élèves et des personnels. Une opération de nettoyage approfondi et de désinfection est actuellement menée dans les espaces où des traces de présence de rongeurs ont été identifiées" explique la ville de Saint-Leu.

L'école reste ouverte et continue d'accueillir les jeunes enfants avec une réorganisation des classes afin de maintenir la scolarité des petits saint-leusiens.

Dans un communiqué, la ville de Saint-Leu assure suivre cette situation avec la plus grande vigilance, "en lien étroit avec la direction de l’établissement, les services de l’Éducation nationale, l’entreprise spécialisée et les services techniques municipaux".

"Un nouveau point d’information sera communiqué dès l’achèvement des opérations en cours et après validation des conditions permettant la réintégration des locaux concernés en toute sécurité.

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