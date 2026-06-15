Le Port : Zorro Chang, Malkijah, Nesta Jahlove ... la programmation de la fête de la musique répartie dans différents quartiers

Du 15 au 24 juin 2026, la ville du Port célèbre la Fête de la Musique avec une programmation gratuite et ouverte à tous, mettant à l’honneur l’Amapiano, courant musical venu d’Afrique du Sud qui séduit aujourd’hui les scènes du monde entier. Entre concerts, initiations et animations, plusieurs quartiers de la ville vibreront au rythme de cette édition. (Photo : ville du Port)

Du 15 au 24 juin : Initiation et découverte de l’Amapiano

Avant les grands concerts, le public est invité à découvrir l’univers de l’Amapiano à travers plusieurs ateliers d’initiation organisés dans différents quartiers de la ville.

Vendredi 19 juin : Cultures urbaines à la ZAC Rivière des Galets

De 17h à 23h, l’espace Miami, situé à la ZAC Rivière des Galets, accueillera un grand concert dédié aux cultures urbaines. Le public pourra retrouver sur scène Miane, Zorro Chang, Malkijah et Nesta Jahlove, ainsi que le collectif O’zart 2 Rue.

Samedi 20 juin : Zakenfolie au complexe sportif Victor Carlot

Le complexe sportif Victor Carlot vibrera de 16h à 23h au rythme de Zakenfolie, avec une programmation mêlant jeunes talents et artistes confirmés. À l’affiche : Christy Verbar, Choupinou Style, KVNN, Persévérance, Dada maloya, le Collège Oasis Musical et Ilo.

Dimanche 21 juin : Scène locale au square Sémard

La clôture de cette édition se déroulera sur la scène Banian, au square Pierre Sémard, de 13h à 22h, avec plusieurs talents locaux à l’affiche.

À travers cette programmation répartie sur plusieurs sites de la commune, la ville du Port confirme sa volonté de rendre la culture accessible à tous et de valoriser les artistes du territoire.

Ces rendez-vous gratuits invitent les habitants et les visiteurs à partager des moments conviviaux autour de la musique, de la danse et des pratiques artistiques contemporaines.