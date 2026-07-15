Fête nationale 2026 : la Région Réunion réaffirme son engagement pour la coopération régionale

La Région Réunion réaffirme son engagement pour la coopération régionale ce mardi 14 juillet 2026. Cette année, la cérémonie a été marquée par la présence du Président de la République des Seychelles. Cette visite s'inscrit dans la continuité des échanges engagés ces dernières semaines entre la Région Réunion et les autorités seychelloises. La présidente de la Région Réunion, Huguette Bello, a pris part à la cérémonie officielle de la fête nationale, organisée sur le Barachois aux côtés des élus locaux. (Photo : Région Réunion)

Cette édition 2026 placée sous le thème « Être Français » a célébré les valeurs de la République, l'engagement citoyen et l'esprit de cohésion qui fondent notre Nation. Le Président de la République des Seychelles, Patrick Herminie, ainsi qu'un détachement des forces de défense des Seychelles constituaient les invités d'honneur du défilé. Cette venue témoigne d'une volonté commune de renforcer la coopération entre les territoires de l'océan Indien.

Dans un contexte marqué par des défis partagés, qu'il s'agisse de la lutte contre le narcotrafic, dont l'expansion fragilise l'ensemble de notre bassin, ou plus largement des enjeux de sécurité et de développement, la coopération régionale constitue un levier essentiel pour construire un océan Indien plus sûr, plus solidaire et plus résilient.