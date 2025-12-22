Région : La Réunion commémore l'abolition de l'esclavage

Des commémorations de l'abolition de l'esclavage ont eu lieu ce samedi 20 décembre 2025 au cimetière de Saint-Paul avec la présence de la présidente de Région, Hugette Bello et de la vice-ministre des sports, des arts et de la culture de la République d'Afrique du sud, Peace Mabe et d'autres représentants politiques. Un moment solennel et d'hommage envers les ancêtres et esclaves. Nous partageons une publication de la Région Réunion. (Photo : Région)

Après un défilé des associations, les officiels ont procédé à un dépôt de galets sur la cage d’un gabion, symbole de la sanctuarisation du cimetière des esclaves.

La Région réaffirme sa volonté d’honorer et de préserver notre culture, façonnée par la lutte, la résilience et la volonté de survivre.

Huguette Bello, président de Région : "Tous les jours, faisons vivre le souvenir de nos ancêtres en nous dressant contre tous les abus, contre toutes les injustices. Faisons vivre la liberté. Bonne Fet Kaf, bonne fête de la Liberté"