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Région : pour les Journées nationales d'action contre l'illetrisme, le RSMA-R lance le projet d’éloquence "Trouver sa voix"

  • Publié le 15 juin 2026 à 12:11
  • Actualisé le 15 juin 2026 à 12:16
Région : pour les Journées nationales d'action contre l'illetrisme, le RSMA-R lance le projet d’éloquence "Trouver sa voix"

Dans le cadre des Journées nationales d'action contre l'illetrisme, le Régiment du Service Militaire Adapté de La Réunion (RSMA-R) a mis en place le projet d’éloquence "Trouver sa voix". La vice-présidente de Région, Lorraine Nativel, a assisté à la représentation de cette initiative qui met en lumière l’importance de l’expression orale, de la confiance en soi et de la maîtrise des compétences fondamentales dans les parcours d’insertion. Nous publions le post du conseil régional : (Photo Région Réunion)

Zoom, Conseil régional, Région, Journées nationales d'action contre l'illetrisme, RSMA-R, Social, Education

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