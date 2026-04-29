Région Réunion : le "Pri honoré pou lékol" met à l'honneur la langue créole

Ce mardi 28 avril 2026, le site régional du Moca à Montgaillard, a accueilli la cérémonie de remise de prix de la huitième édition du "Pri honoré pou lékol" 2026, en présence de la présidente de Région Huguette Bello et du président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement (CCEE), Roger Ramchetty. Cinq cent élèves du CP à la terminale étaient présents pour cet évènement qui "met à l’honneur la lang kréol en valorisant la créativité, l’expression écrite et l’attachement des jeunes générations à leur identité culturelle", explique la Région. (Photos : Région Réunion)