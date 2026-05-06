Région Réunion : Lancement du Leu Tempo festival ce mercredi 6 avril 2026

Du mercredi 6 au samedi 9 mai 2026, Leu Tempo festival fait son retour à Saint-Leu. Au programme : 16 compagnies de théâtre, de cirque et de danse, 13 groupes de musique et 89 représentations pour tous les publics. Lors de la conférence de lancement de l'évènement, la conseillère régionale Patricia Profil, a déclaré que "pour la Région, la culture n'est pas un supplément d'âme. C'est un droit fondamental que nous devons garantir à toutes et à tous et sur tout le territoire réunionnais". (Photos : Région réunion)