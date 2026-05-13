Région Réunion : l'île, bientôt dotée d'un centre de simulation et de formation en santé

Ce mardi 12 mai 2026, Huguette Bello était présente au CHU Sud pour la présentation du futur centre de simulation et de formation en santé - Réunisim. Un futur bâtiment de 5.000 mètres carré qui dôtera le territoire d’un équipement destiné à accompagner la transformation des apprentissages en santé. "En proposant une formation d’excellence sur place, le Centre de simulation peut être considéré à juste titre comme une brique essentielle de notre souveraineté sanitaire", précise la présidente de Région. Nous publions le communiqué de la Région ci-dessous. (Photos : Région Réunion)

Conçu comme un centre de simulation de niveau 3, Réunisim réunira au sein d’un même espace :

- des plateaux de formation haute fidélité (chambres d’hôpital, maternité, service de soins critiques, urgences, etc.)

- une école chirurgicale

- des environnements de soins reconstitués (cabinet médical, studio de simulation)

- des outils numériques innovants

- des espaces dédiés à la recherche et à l’innovation

Ce centre permettra aux étudiants et aux professionnels de santé de s’entraîner à des situations réalistes, complexes ou exceptionnelles, dans un environnement sécurisé et sans risque pour les patients.

Ce projet est subventionné à 80% par l’Union Européenne dans le cadre du programme FEDER, dont la Région est autorité de gestion.

Huguette Bello, présidente de la Région Réunion et du conseil de surveillance du CHU de La Réunion : "En proposant une formation d’excellence sur place, le Centre de simulation peut être considéré à juste titre comme une brique essentielle de notre souveraineté sanitaire. Il constitue de surcroît un puissant vecteur de coopération régionale puisqu’il renforcera l’attractivité de la formation médicale réunionnaise dans toute la zone géographique. Dès l’origine, le projet a été pensé pour devenir un pôle de coopération internationale pour la zone océan Indien."