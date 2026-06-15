Région Réunion : 40e Session du Conseil des Ministres de la Commission de l’océan Indien

La Région Réunion était représentée par Wilfrid Bertile, conseiller régional délégué au co-développement régional et aux relations extérieures, à la 40e Session du Conseil des Ministres de la Commission de l’océan Indien (COI) qui s'est tenue à Moroni (Union des Comores).

La délégation française était conduite par Éléonore Caroit, Ministre déléguée chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger.

Le représentant de la Région a prononcé un discours soulignant le rôle unique de La Réunion comme pont entre l'Europe et la région de l'océan Indien. Il a réaffirmé l'engagement actif de La Réunion au sein de la Commission de l'Océan Indien (COI), a énuméré les défis majeurs auxquels la région est confrontée et a partagé une vision d'avenir axée sur le renforcement de la solidarité et du codéveloppement.

- Sécurité alimentaire, agriculture durable, pêches, solidarité internationale -

Depuis 1986, date de l’adhésion de la France au titre de La Réunion à la COI, la Région Réunion contribue en effet activement aux actions de l’organisation, mais aussi à la mise à disposition de ressources humaines et d'expertise, à travers des projets tels que :

- la sécurité alimentaire et l’agriculture durable ;

- le programme régional de surveillance des pêches ;

- les programmes de volontariat et de solidarité internationale.

Grâce notamment aux financements européens Interreg, la Région Réunion développe avec chacun des États membres de la COI une coopération ambitieuse dans des domaines variés au service du développement régional.

Depuis le 9 juin 2026, la France, au titre de La Réunion, assure la présidence de la Commission de l’Océan Indien. Fidèle à son identité de territoire français, européen et profondément indianocéanique, La Réunion prendra pleinement part à cette nouvelle responsabilité, au service d'une coopération régionale renforcée.