La Région Réunion et les collectivités, en route pour bâtir La Réunion de demain

Ce mardi 19 mai 2026, la présidente de Région, Huguette Bello, a organisé un séminaire consacré au schéma d'aménagement régional (Sar) sur le domaine régional du Moca. Cette rencontre a permis de réunir l'ensemble des collectivités et d'échanger sur l’avancement du futur Sar et répondre aux différentes questions formulées lors des précédentes étapes de concertation. "Nous souhaitons que La Réunion de demain soit placée sous le signe de l’équilibre entre les différentes micro-régions et les différents bassins de vie", souligne la Région. Nous publions le communiqué de la Région ci-dessous. (Photos : Région Réunion)

Shéma d'Aménagement Régional : la Région convie les collectivités pour bâtir le territoire de demain

Ce mardi 19 mai, la Présidente de Région Huguette Bello a organisé un séminaire consacré au Schéma d’Aménagement Régional sur le domaine régional du MoCA. Cette rencontre a permis de réunir l'ensemble des collectivités, afin de faire un point d’étape sur l’avancement du futur SAR et répondre aux différentes questions formulées lors des précédentes étapes de concertation.

Les échanges ont notamment porté sur :

- le diagnostic du territoire

- les orientations fondamentales du projet

- les principes d’aménagement intégrant la trajectoire vers le Zéro Artificialisation Nette (ZAN)

- la territorialisation des capacités d’urbanisation

- le futur Schéma de Mise en Valeur de la Mer

Le Schéma d’Aménagement Régional est un document stratégique propre aux territoires ultramarins. Élaboré par la Région, il fixe les grandes orientations d’aménagement pour les décennies à venir et dessine la Réunion de demain : logements, mobilités, développement économique, préservation des espaces naturels et agricoles, adaptation au changement climatique ou encore souveraineté alimentaire.

Sous l’impulsion de la Présidente Huguette Bello, la Région œuvre pour que notre île soit plus résiliente et plus équilibrée, conciliant développement du territoire et protection de l’environnement.

Huguette Bello, Présidente de Région :

« Notre SAR se projette à l’horizon 2050. Il doit nous préparer à La Réunion du million d’habitants […] Dans ce SAR, nous avons retenu le scénario d’équilibre pour le schéma d’aménagement régional. Nous souhaitons que La Réunion de demain soit placée sous le signe de l’équilibre entre les différentes micro-régions et les différents bassins de vie. »