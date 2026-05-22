Tanika, premier Step d'Europe : la Région soutient le projet

Le conseiller régional Jean-Pierre Chabriat, a participé à la séance inaugurale du projet Tanika, la première Station de transfert d'énergie par pompage (Step), d'Europe. Le projet Tanika bénéficie du soutien des fonds Feder, dont la Région est autorité de gestion. "Nous sommes une zone non interconnectée : notre île doit assurer seule l’équilibre de son réseau électrique. C’est une forme de démocratie énergétique qui s’engage, celle où les choix se construisent dans la lumière et non dans l’opacité", affirme Jean-Pierre Chabriat. Nous publions le communiqué de la Région ci-dessous. (Photos : Région Réunion)

Tanika : la première Step marine d'Europe à La Réunion

Le conseiller régional Jean-Pierre Chabriat a participé à la séance inaugurale du projet Tanika. Au cours cette séance, les étapes de concertation du projet ont été énoncées, afin d’évaluer la faisabilité et l’intégration de cette infrastructure sur le territoire.

Tanika ambitionne de faire émerger à La Réunion la première Step (Station de transfert d'énergie par pompage) marine d’Europe. Son principe est de stocker l’énergie renouvelable excédentaire en pompant l’eau de mer vers un réservoir situé en hauteur, avant de la restituer pour produire de l’électricité lorsque les besoins augmentent. Cette solution innovante permet de renforcer l’autonomie énergétique de notre île.

Le projet Tanika bénéficie du soutien des fonds Feder, dont la Région est autorité de gestion. À travers ce projet structurant, La Région affirme son ambition de construire un modèle énergétique plus durable, innovant et adapté aux réalités insulaires.

Jean-Pierre Chabriat, conseiller régional délégué à l'enseignement supérieur, la recherche et la transition énergétique :

"La Région accompagne ce projet avec lucidité et audace. Nous sommes une zone non interconnectée : notre île doit assurer seule l’équilibre de son réseau électrique. Ce que nous engageons ce soir, c’est plus qu’un projet d’infrastructure : c’est une manière d’habiter notre île, pensée à partir des réalités de notre territoire. C’est une forme de démocratie énergétique qui s’engage, celle où les choix se construisent dans la lumière et non dans l’opacité."