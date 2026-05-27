La Région Réunion célèbre le joli mois de l'Europe

La journée de l'Europe, le 9 mai, marque chaque année, la déclaration de Robert Schuman de 1950, considérée comme l’acte fondateur de la construction européenne. À cette occasion, des événements et actions sont organisés partout en France et en Europe pour faire découvrir les réalisations de l’Union européenne. Nous publions le communiqué de la Région ci-dessous. (Photo d'illustration : AFP)

À La Réunion, l’Europe joue un rôle essentiel dans le développement du territoire. Grâce aux fonds européens gérés par la Région, de nombreux projets voient le jour dans les domaines de l’emploi, de la formation, de l’innovation, de l’environnement, des infrastructures ou encore de la coopération régionale.

Pour la période actuelle, ce sont notamment :

- 1,236 milliard d’euros mobilisés via les fonds Feder-Fse+

- 62 millions d’euros dédiés à la coopération régionale avec Interreg

- 46 millions d’euros pour les filières maritimes et la pêche grâce au Feampa