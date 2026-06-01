Région Réunion : une conférence-débat sur l'avenir des régions ultrapériphériques

La présidente de Région, Huguette Bello, a organisé une conférence-débat avec le vice-président du parlement européen Younous Omarjee autour des enjeux européens et l’avenir des régions ultrapériphériques. Cette rencontre a réuni des représentants des secteurs économiques et culturels, des élus de toute l’île ainsi que des parlementaires, afin d'échanger sur les grands défis européens qui concernent La Réunion. Nous publions le communiqué de la Région Réunion ci-dessous. (Photos : Région Réunion)

Younous Omarjee a exposé le contexte préoccupant pour le futur de la politique régionale et des régions ultrapériphériques. Les orientations actuellement envisagées par la commission européenne pourraient remettre en cause la gestion directe des fonds européens par les territoires, au profit d’une recentralisation au niveau national.

Pour la Région, cette perspective représente un risque majeur. En tant qu’autorité de gestion des fonds européens, la collectivité pilote des dispositifs essentiels au développement du territoire, avec la connaissance des réalités locales et des besoins des Réunionnais.e.s.

Les échanges ont également porté sur l’avenir du Posei, dispositif indispensable au soutien de l’agriculture des régions ultrapériphériques, du Fonds social européen, qui joue un rôle central dans les politiques de formation professionnelle et d’insertion, ainsi que sur la question du mécanisme d’ajournement carbones aux frontières (Macf).

Huguette Bello, présidente de Région : "À La Réunion, il y a 10.000 petites entreprises qui sont aidées par la Région via les fonds européens. Nous savons que le traitement de notre situation spécifique dépend fortement des orientations prises par l’union européenne. Il est donc indispensable de suivre avec attention les décisions de ses institutions. La venue de Younous Omarjee, vice-président du parlement européen en charge notamment des Rup, nous permet d’éclairer ces enjeux essentiels pour l’avenir de notre territoire."