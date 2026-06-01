La Région Réunion a accompagné la réhabilitation de la Porte du retour

Le 12 décembre 2025 la Porte du retour, endommagée par une tempête en 2023, a été à nouveau inaugurée sur l’île de Gorée, au Sénégal. La Région Réunion a accompagné cette réhabilitation, "affirmant ainsi son engagement en faveur du devoir de mémoire et de transmission historique", écrit la collectivité. Nous publions le communiqué de la Région Réunion ci-dessous. (Photos : Région Réunion)

Lieu hautement symbolique, l’île de Gorée constitue l’un des plus grands espaces de mémoire de la traite des esclaves en Afrique. Reconnue dès 1978 par l’Unesco comme site du patrimoine mondial de l’humanité, elle est un lieu de transmission, de recueillement et de mémoire.

Créée par l’artiste réunionnaise Migline Paroumanou, la Porte du retour avait été inaugurée une première fois en 2012. Dressée face à l’océan atlantique, cette œuvre symbolise le retour spirituel des âmes arrachées à leur terre durant les traites esclavagistes.

Endommagée par une tempête en 2023, l’œuvre a été reconstruite de manière plus durable par l’artiste, avec le soutien des habitants de Gorée. La Région Réunion a accompagné cette réhabilitation, affirmant ainsi son engagement en faveur du devoir de mémoire et de transmission historique.

La renaissance de la Porte du retour fait écho à l’abrogation du Code noir votée par l’assemblée nationale.