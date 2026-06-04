Région Réunion : la présidente de Région en visite sur le tournage de la série Les Chercheurs d'or

Ce mardi 2 juin, la présidente de la Région Réunion, Huguette Bello, s’est rendue sur le lieu de tournage de la série Les Chercheurs d’or, une production portée par TF1 et Netflix, que la Région soutient en partenariat avec le Cnc. Le tournage a mobilisé 83 techniciens réunionnais, ainsi que 17 comédiens et 632 figurants réunionnais. "Au-delà de son rayonnement international, ce projet illustre le savoir-faire de la filière audiovisuelle réunionnaise", écrit la Région Réunion. (Photos : Région Réunion)

Réunissant des acteurs de renom tels qu’Audrey Fleurot, Thierry Lhermitte et Guillaume Labbé, mais aussi des talents réunionnais comme Marie Payet, cette série d’aventure s’inspire de la légende du trésor de La Buse et met à l’honneur les paysages de l'île.

Au-delà de son rayonnement international, ce projet illustre le savoir-faire de la filière audiovisuelle réunionnaise. Le tournage a mobilisé 83 techniciens réunionnais, ainsi que 17 comédiens et 632 figurants réunionnais.

Les retombées sont multiples : valorisation de l’image de La Réunion, développement de son attractivité touristique, mais aussi soutien direct à l’économie locale à travers l’activité générée pour les entreprises de transport, d’hébergement, de restauration et de nombreux prestataires réunionnais.

Sous l’impulsion de la Présidente Huguette Bello, la Région a fait du soutien aux industries culturelles et créatives une priorité. Avec la création de la maison du cinéma et des jeux vidéo, elle affirme son ambition de faire de La Réunion un territoire de création, d’innovation et d’excellence dans l’océan Indien.

Huguette Bello, présidente de Région :

"Nous sommes une des seules régions à ne pas avoir diminué nos soutiens pour la culture. La culture c'est l'âme, et si elle n'est pas nourrie, on tombe dans le désespoir. Il est important de soutenir nos artistes et la culture, afin qu'ils continuent de créer et rendre le monde heureux. J'invite les Réunionnais.e.s à regarder cette production quand elle sortira : ils y retrouveront les images de nos magnifiques paysages et de notre histoire."