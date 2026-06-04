Région Réunion : la broderie de Cilaos inscrite à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel

La présidente de Région, Huguette Bello, a pris part ce mercredi 3 juin 2026, à la cérémonie officielle célébrant l’inscription de la broderie de Cilaos à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel. Cette reconnaissance a été obtenue en 2025 grâce à un travail conjoint entre la Région Réunion, la Dac de La Réunion et la ville de Cilaos. Nous publions le communiqué de la Région Réunion ci-dessous. (Photos : Région Réunion)

Bien plus qu’un savoir-faire artisanal, la broderie de Cilaos est un héritage précieux de notre île transmis depuis plus de 100 ans. Introduite au début du XXᵉ siècle par Angèle Mac-Auliffe, cette technique a permis à des générations de femmes du cirque de développer une technique unique, source d’autonomie et d’émancipation. Aujourd’hui encore, cette excellence réunionnaise rayonne à travers les sept brodeuses de Cilaos distinguées du titre de meilleure ouvrière de France.

Cette inscription constitue une étape majeure pour La Réunion. Elle reconnaît officiellement un patrimoine vivant qui participe à l’identité culturelle et ouvre la voie à une future candidature à l’Unesco.

Huguette Bello, présidente de la Région Réunion :

« L’inscription à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel vient rappeler que notre patrimoine ne se limite pas seulement aux monuments et aux paysages : il vit aussi dans les pratiques, les savoirs, les gestes et les traditions qui façonnent notre identité. C’est aussi un encouragement pour l’avenir : elle nous invite à poursuivre nos efforts de transmission auprès des jeunes générations. »