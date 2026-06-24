Région Réunion : Huguette Bello réélue à la présidence du conseil de surveillance du CHU Réunion

Ce mardi 23 juin 2026, la présidente de Région Huguette Bello a participé à la réunion du conseil de surveillance du CHU de La Réunion. À l’issue de cette séance, elle a été réélue à la présidence de cette instance stratégique. Nous publions le communiqué de la Région Réunion ci-dessous. (Photos : Région Réunion)

À cette occasion, la présidente de Région a salué le travail remarquable accompli par l’ensemble des équipes du CHU. En un an, l’établissement est parvenu à réduire son déficit de plus de 40 %, soit près de 30 millions d’euros, tout en poursuivant sa mission essentielle au service de la population réunionnaise.

Elle a également tenu à remercier l’ensemble des professionnels de santé pour leur engagement quotidien et leur mobilisation constante au bénéfice des patients.

Sous l’impulsion de la présidente Huguette Bello, la Région Réunion accompagne activement le développement des formations en santé sur le territoire. Grâce à un fléchage volontariste des fonds européens, plusieurs projets structurants ont pu voir le jour, à l’image du centre de simulation en santé Reunisim, financé à plus de 80 % par le Feder. La collectivité souhaite permettre à davantage de Réunionnais.e.s de se former localement aux métiers de la santé et de répondre durablement aux besoins du territoire.

Huguette Bello, présidente de Région : "Il est inadmissible que des CHU en Hexagone de taille équivalente au nôtre aient presque quatre fois plus d'enseignants titulaires que nous. Il faut que le gouvernement prenne en compte les besoins spécifiques de notre région et notamment nos retards considérables. Nous l'avons vu lors des cyclones Chido et Garance : la qualité du soin sur l'île est primordiale pour aider les populations dans les meilleurs délais. Le CHU doit être doté de plus de moyens techniques mais aussi de moyens humains."