Région Réunion : pose de la première pierre du futur gymnase de Champ-Fleuri

Ce mardi 30 juin 2026, la présidente de Région, Huguette Bello, a posé la première pierre du futur gymnase de Champ-Fleuri. Conçu afin de répondre à la forte sollicitation des infrastructures existantes, ce nouvel équipement offrira aux lycéens de meilleures conditions pour la pratique de l'éducation physique et sportive. "Il offrira ainsi des espaces adaptés, sécurisés et confortables, tout en facilitant l'organisation des activités et en réduisant les contraintes liées au partage des équipements actuels", explique la conseil régional. La livraison est prévue pour octobre 2027. (Photos : Région Réunion)

Au-delà de sa vocation scolaire, le gymnase sera également accessible au Creps de La Réunion ainsi qu'aux associations sportives.

Le futur complexe comprendra notamment :

- Un plateau sportif polyvalent de 44 x 32 mètres pour la pratique du basket-ball, du handball, du volley-ball et du badminton

- Un mur d'escalade de 7 mètres

- Une salle de musculation de 130 m²

- Une salle de 300 m² dédiée à l'Eps et aux sports de combat

- Des gradins d'une capacité d'environ 200 places, ainsi que les espaces techniques et de stockage nécessaires au fonctionnement de l'équipement

Conçu selon une architecture sobre, fonctionnelle et durable, ce projet représente plus de 2 500 m² d'espaces bâtis complétés par des aménagements extérieurs.

Huguette Bello, Présidente de Région :

« Le sport réunionnais a besoin de talents, de passion et de volonté. Il a aussi besoin de lieux et d’équipements où les ambitions peuvent prendre vie. Un gymnase est ainsi bien plus qu’un simple bâtiment : c’est un espace où naissent les vocations, où se forgent les caractères, où s’apprennent l’effort, la solidarité et le respect. »