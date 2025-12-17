Région Réunion : un nouveau bâtiment médical pour le Centre hospitalier de l'ouest

Hugette Bello, présidente de Région, était présente hier à la conférence de presse de l'avancement du projet CHOR2030 et du nouveau bâtiment ambulatoire. Il s'agit d'un espace de 5.000 m2 qui renforcera le Centre Hospitalier Ouest Réunion. Ce nouvel espace répond à trois objectifs : mieux prendre en charge les patients, désengorger les services hospitaliers et répondre à l'augmentation des besoins de santé sur le bassin ouest. Nous partageons une publication de la Région Réunion. (Photo : Région Réunion)

Pour Huguette Bello, "cette extension donnera naissance au CHOR2. Elle contribuera à renforcer l’offre de soins à destination des patients de l’Ouest mais aussi de toute la Réunion".