Région Réunion : le projet du Schéma d’aménagement régional présenté à la Cesar

Réunie ce mercredi 30 septembre 2026, sous la présidence de Madame Huguette Bello, présidente de la Région Réunion, la Commission d'Elaboration du Schéma d'Aménagement Régional (Cesar) a pris connaissance du projet de SAR 2050 dans sa globalité. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la Région Réunion (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Outil indispensable à la planification de l’aménagement du territoire, le projet de SAR 2050 anticipe les transformations à venir pour bâtir une île plus résiliente grâce à un développement plus équilibré et plus durable.

Rarement un tel projet n’aura mobilisé autant d’acteurs. Il est le fruit d’une longue et large concertation engagée depuis plus de quatre ans avec les partenaires institutionnels (communes, EPCI, Département, services de l’Etat), les organisations professionnelles, les associations, les acteurs de l’aménagement du territoire, les experts, les citoyens.

- Un projet largement partagé -

La Région a présenté aux membres de la CESAR le projet de SAR, avant qu’il ne soit soumis prochainement à l’assemblée plénière du conseil régional. Cette commission comprend aujourd’hui 66 membres et, depuis 2022, elle a déjà été consultée à cinq reprises par la Région.

L’ensemble des participants a salué la qualité de la concertation et des travaux réalisés par la Région.

Les contributions émises ont été largement prises en compte dès lors qu’elles étaient compatibles avec les orientations définies globalement. Près de 400 demandes formulées en particulier par les communes et les EPCI ont été collectées et analysées depuis l’ouverture du processus et plus de 90 % d’entre elles ont été intégrées au projet.

Le maitre mot du projet porté par la Région est celui de l’équilibre, pour un aménagement harmonieux du territoire.

La présidente a rappelé que « ce projet de SAR n’est pas le résultat d’une addition mécanique des demandes légitimes des différents acteurs, mais il les concilie dans le cadre d’une approche globale à l’échelle régionale prenant en compte les défis sociaux, économiques et environnementaux pour un aménagement harmonieux et équilibré du territoire. »

- Un projet complet -

La version présentée hier comporte désormais plusieurs chapitres individualisés : un premier consacré à l’adaptation au changement climatique, un second à la préservation de la biodiversité et un troisième au Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM).

En outre, ce projet de SAR est parachevé par l’adjonction d’une carte de destination générale des différentes parties du territoire (CDGT) qui aura une portée réglementaire. Et par un fascicule recensant les règles permettant de répondre aux défis majeurs du territoire (logement, déplacements, agriculture, économie, eau...).

De plus, il intègre la trajectoire régionale de sobriété foncière et le rapport de synthèse de l’évaluation environnementale s’attachant à mesurer l’impact que pourrait avoir la concrétisation des orientations du projet de SAR sur le territoire.

Ainsi, ce schéma concilie développement et préservation des sols. Il répond aux défis sociaux, économiques et environnementaux tout en s’attachant à ce que chaque bassin de vie et territoires - les Hauts comme le littoral, les villes comme les espaces ruraux - y trouvent leur place.

Objectif : réduire les déséquilibres qui pèsent au quotidien sur les déplacements, l’accès à l’emploi, la ressource en eau, l’accès aux services publics et à la nature.

Tous ces éléments sont constitutifs du projet qui a été présenté aux membres de la CESAR. A l’issue des échanges très riches qui ont suivi et qui se sont inscrits dans un esprit constructif, les membres de la CESAR ont pris acte de la présentation du projet en souhaitant que les observations formulées soient prises en compte avant son adoption définitive.

Procédure à suivre ...

La procédure de révision du SAR connaîtra une prochaine étape lors d’une Assemblée plénière du Conseil régional qui sera réunie pour arrêter le projet.

Cette étape décisive dans la procédure de révision sera suivie de la transmission du projet de SAR pour avis aux personnes publiques associées comme à l’autorité environnementale.

Le projet sera ensuite soumis à l’enquête publique au premier semestre 2027. C’est au second semestre 2027 que le projet de SAR 2050 sera soumis au vote de l’Assemblée plénière du Conseil régional pour son adoption définitive. In fine, le document sera transmis au préfet pour approbation.