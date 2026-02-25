Région Réunion : le village de La Réunion inauguré au salon international de l'agriculture 2026

Le conseiller régional Pascal Plante a pris part à l'inaguration du Pavillon de La Réunion au SIA 2026. La Région Réunion s'engage en faveur du développement et du rayonnement de l’agriculture réunionnaise. Son ambition est de faire de l’agriculture un levier stratégique de souveraineté, de création de valeur et d’internationalisation. Nous partageons la publication de la Région Réunion. (Photo : Région Réunion)

Le village La Réunion met en lumière :

- La diversité et l’excellence de ses filières

- Un savoir-faire régulièrement distingué au niveau national

- Une agriculture adaptée, innovante et responsable

À l’horizon 2028, la Région exercera pleinement la compétence agricole. Cette évolution majeure permettra de renforcer la cohérence des politiques publiques, de structurer durablement les filières et d’accompagner leur développement, en France hexagonale comme à l’international.

La Région Réunion réaffirme également sa vigilance quant à la protection des productions locales, notamment la filière canne-sucre-rhum, pilier économique et vecteur d’exportation du territoire.

À travers ce pavillon, La Réunion démontre que son agriculture est un atout stratégique pour son développement et pour le rayonnement de l’agriculture française dans toutes ses dimensions, continentales et ultramarines.