Région Réunion : une mobilisation pour lutter contre le décrochage scolaire

Ce mardi 26 mai, le Moca de Saint-Denis a accueilli une journée de travail collectif sur le décrochage scolaire. Élus, enseignants, entreprises, familles, experts européens, mais aussi associations, Maisons familiales rurales, École de la deuxième chance, Drajes et jeunes du territoire : tous réunis pour faire le bilan de trois ans d'actions. "Une mobilisation collective pour ne laisser aucun jeune Réunionnais au bord du chemin", écrit la Région réunion. (Photo : Région Réunion)

Réunis au Moca de Saint-Denis, acteurs éducatifs, institutionnels, associatifs et jeunes ont travaillé ensemble pour construire les prochaines actions de lutte contre le décrochage scolaire à La Réunion.

Ce mardi 26 mai, le Moca de Saint-Denis a accueilli une journée de travail collectif sur le décrochage scolaire. Élus, enseignants, entreprises, familles, experts européens, mais aussi associations, Maisons familiales rurales, École de la deuxième chance, Drajes et jeunes du territoire : tous réunis pour faire le bilan de trois ans d'actions, donner la parole à ceux qui vivent ces réalités au quotidien, identifier ce qui fonctionne, ce qui doit encore évoluer, et surtout tracer ensemble la route à suivre pour ne laisser aucun jeune Réunionnais au bord du chemin.

- Trois ans d'engagement, et on continue -

Chaque année à La Réunion, près de 3 100 jeunes quittent l'école sans diplôme. Ce chiffre, la Région Réunion et le Rectorat le connaissent bien, et souhaitent le réduire. Et depuis 2023, ils ont choisi de ne pas s'y résigner.

Dès novembre de cette année-là, un premier échange avec des experts européens avait permis de poser un diagnostic clair sur les failles du territoire : trop d'acteurs qui agissent en ordre dispersé, trop peu d'évaluation des résultats, et un besoin criant de mobiliser davantage les familles et les communautés locales.

En avril 2025, un séminaire contributif avait ensuite rassemblé des centaines d'acteurs (institutionnels, enseignants, familles, entreprises, associations et jeunes) pour commencer à bâtir des réponses collectives. La journée du 26 mai en était la suite naturelle : un moment de recul, de bilan, et de projection vers l'avenir.

- D'abord, regarder ce qui a été fait — sans complaisance -

Avant de parler d'avenir, la journée a commencé par un exercice nécessaire : faire le point honnêtement sur les actions engagées depuis 2023. Les participants ont passé en revue ce qui a porté ses fruits sur le terrain, identifié les marges de progression, et noté les efforts qui méritent d'être amplifiés.

Un travail mené avec l'éclairage des experts suédois et danois partenaires d'Interreg Europe (Ms Thorsten Kohlisch et Mario Vadepied), connectés en visioconférence, qui ont apporté un regard extérieur et comparatif précieux.

La parole a également été donnée à des jeunes qui ont eux-mêmes vécu le décrochage. Leurs témoignages sur les difficultés rencontrées, les doutes, mais aussi les chemins trouvés pour se relever et se réorienter, ont rappelé à tous pourquoi ce travail compte vraiment. Derrière chaque chiffre, il y a un visage et un parcours de vie.

Ce bilan traduit une approche simple : on n'empile pas les initiatives, on évalue, on ajuste, et on avance. C'est comme ça que les choses progressent vraiment.

- Deux enjeux au cœur des travaux : prévenir et accompagner -

L'après-midi, les participants se sont répartis en quatre ateliers de travail. Derrière chaque thème (mieux comprendre les fragilités des jeunes, rendre les métiers d'avenir lisibles et attractifs, mobiliser les familles et intégrer le sport comme moyen d’inclusion, développer des pédagogies innovantes — deux grandes priorités se dégageaient clairement.

La première : empêcher que de nouveaux jeunes décrochent. Notre territoire regorge d'opportunités — transition écologique, numérique, économie bleue, métiers du soin et du lien social. Encore faut-il que ces jeunes s'y projettent. Cela passe aussi par une détection plus précoce des difficultés et des familles mieux outillées pour reconnaître les signaux d'alerte.

La seconde : ne pas abandonner ceux qui ont déjà décroché. Ces jeunes existent, ils sont plusieurs milliers sur notre île, et ils méritent une deuxième chance. Les ateliers ont travaillé sur de nouvelles façons de les rejoindre et de les accompagner vers une insertion durable.

Des échanges riches, des idées concrètes, et une conviction partagée : il est possible de faire mieux, et c'est maintenant qu'il faut agir.

« Face aux 3 100 jeunes qui quittent chaque année notre système scolaire, nous devons proposer de nouvelles voies, car il en existe, pour que chacun puisse réussir et surtout s’épanouir. Notre responsabilité est double : mieux accompagner ceux qui sont déjà sortis du système, et tout faire pour préserver ceux qui y sont encore. »

Céline Sitouze, vice présidente de la Région Réunion chargée de l’éducation et de la vie lycéenne

- Cap sur 2026-2027 : la Région passe à l'action -

Les travaux de cette journée ne resteront pas sur le papier. Les pistes identifiées vont directement alimenter un plan d'actions concret pour 2026 et 2027, porté conjointement par la Région, le Rectorat et l'ensemble des partenaires mobilisés — collectivités, services de l'État, opérateurs publics, associations et entreprises.

C'est cette dynamique collective, construite dans la durée, qui donne sa force à la démarche réunionnaise.

Au quotidien, la Région agit déjà pour que chaque lycéen puisse aller au bout de son parcours : Kantine à 1€, manuels scolaires gratuits, aide Ékip aou, programme Numérisak, prise en charge de l'internat...

Depuis la rentrée 2025, le programme Kap réussite va encore plus loin, en proposant à des lycéens repérés en difficulté un accompagnement personnalisé assuré par des étudiants de l'Université de La Réunion. Un exemple concret de ce que peut produire une démarche collective bien coordonnée.

Demain, il y en aura de nouveaux dispositifs, construits grâce aux échanges d'aujourd'hui. Car pour la Région Réunion, le décrochage scolaire n'est pas une fatalité — c'est un défi collectif, qui appelle une réponse collective, coordonnée et ancrée dans les réalités de notre territoire.