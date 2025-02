Région Réunion : un appel à manifestation d'intérêt pour la gestion des risques dans l'ocean Indien

La Région Réunion lance un appel à manifestation d’intérêt pour des projets visant à renforcer la gestion des risques naturels et sanitaires dans la région indianocéanique dans le cadre du programme INTERREG VI océan Indien 2021-2027. La fin des candidatures est prévue pour le lundi 17 février 2024. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Les objectifs de cet appel à manifestation d'intérêt sont :

- Renforcer la sensibilisation aux risques naturels et sanitaires.

- Former les acteurs locaux et institutionnels.

- Améliorer la coordination des réponses aux crises.

- Développer des mécanismes de partage de connaissances entre les pays de la Région.

Les zones concernées sont La Réunion, Mayotte, Madagascar, Maurice, les Seychelles, les Comores, la Tanzanie, le Mozambique, le Kenya, l'Inde, l'Australie, les Maldives et le Sri Lanka.

Les dossiers de candidatures sont à déposer sur ce site